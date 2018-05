"San Maurizio in Musica": il 30 maggio "Le delizie per flauto ed arpa"

San Maurizio in musica: un percorso tra suoni ed arte, la rassegna musicale nella "Cappella Sistina di Milano", torna meroledì 30 maggio con lo spettacolo Le delizie per flauto ed arpa.

Il flautista Massimo Mercelli e l'arpista Nicoletta Sanzin salgono sul palco per eseguire un ricco programma che spazia da Bach a Rossini, da Rota a Debussy, passando per il grande maestro indiano Ravi Shankar. "Massimo Mercelli", scrivono gli organizzatori", "attivissimo in tutto il mondo, è uno dei solisti di punta italiani, suona uno stupendo flauto 'traversière' in legno".