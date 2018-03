San patrick 16 17 e 18 marzo Festa d'Irlanda

San Patrick Street Food Beer Fest ( FESTA D’IRLANDA) quest’anno per la terza edizione approda nell' Incatevole location della Cascina Salesina nel cuore del parco Forlanini, tre giorni di festa con Irish Music , street food e Birrifici Artigianali.

16 17 e 18 Marzo Ci sarà da mangiare con i migliori truck gastronomici come arrosticini, caciocavallo impiccato, ravioli, Bombette,Hamburger, Panzerotti, fritture di pesce, pizza al forno e da bere tanti tipi di birre con birrifici artigianali e cocktail truck , non mancheranno le animazioni per bambini nel pomeriggio e i concerti a tema la sera.

Fiumi di Guinness e Gadget in Omaggio.

Si apre Venerdì alle 19:00 , sabato e domenica già da pranzo fino a tarda notte.



Musica Live.

Venerdi’ 16 Marzo

Ore 21:00

Corte dei Miracoli (Irish combat Folk)



Ore 21:00

Sabato 17 The Murphy Folk Star (Irlanda Popular)



Ore 19:00

Domenica 18 DJ Set Combat Music Folk



Ingresso Gratuito

Cascina Salesina Antico Borgo in Città

Via salesina 71 Parco Forlanini Milano



INFO STAND STREET FOOD E BANCARELLE HOBBISTI

produzionifolkdautore@gmail.com

