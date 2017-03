La maxi festa di San Patrizio 2017 a Milano: musica, street food, distilleria, birra

C’è un giorno dell’anno in cui tutto si tinge di verde e siamo più felici e allegroni del solito. E' il giorno della festa di San Patrizio.

Qui i biglietti per l'ingresso gratuito (fino a esaurimento posti).

Il giorno dove regolarmente diciamo “facciamo una festa tra amici” ma "poi ci scappa la mano e organizziamo la festa dell’anno". "Jameson ti aspetta per un Saint Patrick's Day memorabile tra musica live (tanta, tantissima musica live), cocktail creati ad hoc per la serata, street food, giri in mongolfiera (tutto vero), mercatini vintage e magliette personalizzate", scrive in una nota l'organizzazione.

"Ah, e se vuoi fare l’acculturato c’è anche una bella distilleria che ti aspetta. Hai già capito che non puoi mancare. Ti aspettiamo il 17 marzo dalle 18.30 al Jameson Village. Disponibile prete del villaggio per matrimoni last minute. Sai mai che durante la serata rompi il ghiaccio", prosegue l'organizzazione.