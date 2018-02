San Patrizio: dal 16 al 18 marzo Spirit de Milan omaggia l'Irlanda con musica, cucina e danze

"St Patrick's Day May Your Glass Be Ever Full", questo il motto con cui lo Spirit de Milan si prepara a festeggiare la festa più celebre d'Irlanda, con l'augurio, appunto, che il bicchiere dei commensali "sia sempre pieno".

Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 marzo, in occasione di San Patrizio, il locale di Bovisa si tinge di verde con Spirit of Ireland, la tre giorni di danza irlandesi, performance musicali, whiskey e cucina "made in Ireland"- con un tipico Irish brunch.

Il programma della festa

Venerdì 16

ore 18:30: apertura porte

19-20 Animazione Danze Irlandesi con Gens d’Ys

19-23 Irish dinner



dalle 21 inizio concerti

21-22:30 Gens d’Ys – Irish Dance

22:45 – 23:30 Connla

23:30 – 01 The Led Farmer



Sabato 17

17: apertura porte

17 – 18 Animazione Danze Irlandesi per bambini con Gens d’Ys

18 – 19 Animazione Danze Irlandesi per adulti con Gens d’Ys

19:30 – 23 Irish dinner



dalle 21 inizio concerti

21:30 – 22:30 Connla

22:30 – 23 Animazione con Gens d’Ys

23:30 – 01 The Led Farmer



Domenica 18

12 apertura porte

12 – 16 Irish brunch (fino alle 16, ingresso libero)

16 – 17 Animazione Danze Irlandesi per bambini

17 – 18 Animazione Danze Irlandesi per adulti con Gens d’Ys

19– 20 Gens d’Ys – Irish Dance



dalle 20 inizio concerti

19 – 23 Irish Dinner

20 – 21:30 Keily’s Folk

21:30 – 23 The Led Farmer.