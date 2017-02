San Patrizio: dal 17 al 19 marzo Spirit de Milan omaggia l'Irlanda

Dal 17 al 19 marzo allo Spirit de Milan con Spirit of Ireland si festeggia San Patrizio.

In programma: esposizione di artigianato made in Ireland, laboratori di danze irlandesi, spazi dedicati ai sapori dell'isola, degustazione di whiskey e "irish brunch" su prenotazione.

Ad alternarsi sul palco diverse band e performer tra cui Cuig, vincitori del premio "The Best New Irish Band", Shamrock, con musiche e canzoni della tradizione irlandese, Gens d'Ys, con danze tipiche.

Per i dettagli delle singole iniziative: sanpatriziomilano.it.