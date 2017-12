"San Silvester Konzert": il 1° gennaio alla Santeria Social Club

Lunedì 1° gennaio alla Santeria Social Club è in programma San Silvester Konzert​, uno spettacolo musicale "in stile viennese ma in salsa romagnola", come lo descrivono gli organizzatori.

Sul palco Enrico Gabrielli e la sua Orchestrina Potenziata di Molto Agevole, che attraverso walzer, polke, rumbe e cha cha cha, ripercorreranno un ampio repertorio da ballo. Per l'occasione, ad aspettare il pubblico anche la torta Sacher di Pavé.