San silvestro al filodrammatici con la prova di Bruno Fornasari

31 dicembre 2019 - San Silvestro al Teatro Filodrammatici! La prova di Bruno Fornasari | con Tommaso Amadio, Emanuele Arrigazzi, Orsetta Borghero, Eleonora Giovanardi | regia Bruno Fornasari produzione Teatro Filodrammatici di Milano | con il sostegno di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo – Progetto NEXT 2018/2019 Dopo il debutto nazionale durante la passata Stagione, torna in scena La prova, uno spettacolo dall’attualità scottante in un mondo sempre più spaventato dalle relazioni umane e dall’altro. Sparigliando le carte dell’eterno gioco di ruoli tra maschio e femmina, il testo tocca uno dei nervi più scoperti della società attuale, ponendo domande scomode che chiedono risposte chiare e risolutive. Il risultato è una commedia implacabilmente ironica, che mette letteralmente “alla prova” le convinzioni di tutti noi, mostrando come spesso siano solo opinioni, confuse per verità assolute. Tina, vulcanica creativa, viene richiamata dall’agenzia di comunicazione dalla quale se ne era andata sbattendo la porta e lasciando persino il suo compagno di allora, Edo, anche amministratore dell’agenzia. Solo lei, però, può fare la differenza in una gara per un’importante pubblicità contro la discriminazione femminile. Tuttavia non vuole accettare questa proposta, ritenendo che Fede, il capo dell’agenzia, abbia avuto un comportamento sgradevole durante una cena di riconciliazione. Si è solo trattato di una carezza sulla spalla, ma Fede le ha accarezzato proprio la spalla nuda, non l’altra coperta dalla manica, e la cosa le ha dato una sensazione inquietante. Lucy, attuale compagna di Fede, non riesce a credere alla versione di Tina, anche perché loro due si sono odiate fin dal primo giorno, ma in questa situazione dovranno essere alleate per capire che cosa sia successo davvero. Quella carezza prova che in realtà Fede potrebbe essere un predatore? Sarebbe possibile per lui dimostrare il contrario? Cosa è successo davvero l’ultima volta che Fede e Tina hanno lavorato insieme? PROGRAMMA PER LA SERATA DEL 31 DICEMBRE 2019 dalle ore 20:30 La dispensa dell’Orto: buffet di San Silvestro tra Tradizione e Tradimenti ore 22:00 - spettacolo ore 24:00 - brindisi con gli attori spettacolo + buffet e brindisi: € 65,00 prenotazione: 02 36727550

