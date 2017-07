"San Siro Street Festival": dal 13 al 16 luglio in piazza Selinunte

Da giovedì 13 a domenica 16 luglio il Comitato Abitanti San Siro presenta San Siro Street Festival, una festa popolare gratuita.

Ad aspettare i partecipanti cibo, cinema all'aperto, musica, giochi per bambini e sport. Di seguito il programma della quattro giorni:

Giovedì 13 luglio

dalle 10 > Allestimento della festa autogestita e autofinanziata

ore 17 > Torneo di calcio per bambini

ore 19 > Cinema all’aperto per bambini: “The Brave” di Mark Andrews e Brenda Chapman

ore 20> Cena Meticcia con piatti tipici da San Siro

ore 21 > Jam Session di Pizzica Tamburelli

ore 21:30 > Cinema all’aperto: “Alamar” di Pedro Gonzalez-Rupia.

Venerdì 14 luglio

dalle 12 > Apertura degli stand

ore 16 > Torneo di Street Soccer a cura di Palestra Popolare Hurricane

ore 17 > Giochi e attività per bambini #nessunbambinoèillegale, Ludobus per grandi e piccoli e Giochi di strada​

ore 18:30 > Presentazione del libro “La città orizzontale. Etnografia di un quartiere ribelle di Barcellona”, con l’autore Stefano Portelli

ore 19> Cinema all’aperto per bambini: “Baby Boss” di Tom McGrath

ore 20 > Street Food Parade, griglia accesa piatti e panini per tutti i gusti, carnivori e veggy

ore 21:30 > Cinema all’aperto: “The Favelas Game” di Paolo Marelli e Lorena Atteret

ore 21:30 > Musica dal mondo con Naby Eco e Les Amis d’Afrique & Carlos Ugueto y Sus Amigos.

Sabato 15 luglio

alle 11 > Parata popolare in quartiere

dalle 12 > Apertura degli stand

ore 14:30 > Jam di writing con dj set hip hop e funky a cura di NoMama Posse & Rwop

ore 16 > Contest di skate con Palestra Popolare Hurricane

ore 17 > Giochi e attività per bambini #nessunbambinoèillegale

ore 18:30 > Incontro No One Is Illegal – Diritti per tutte e tutti con Aboubakar Soumahoro, Naga e altre realtà milanesi

ore 19 > Cinema all’aperto per bambini: “La città incantata” di Hayao Miyazaki

ore 20 > Griglia accesa e anguriata

ore 21:30 > Cinema all’aperto: “Echoes” documentario di Radio No Border

ore 21 > Notte hip hop con NoMama Posse, Argento Vivo, Urban punch, Stoma, 3dc & Sista ira, Inchistro Sporco

ore 24: Fuochi d’artificio

Domenica 16 luglio

ore 12 > Apertura stand e bancarelle di autoproduzioni

ore 16 > Torneo di street basket

ore 17 > Giochi e attività per bambini #nessunbambinoèillegale

ore 18 > Show popolare di C_rise Estate 2017 “Sfilata della mezza Luna, siamo tutti nati sotto lo stesso cielo!”

ore 19:30 > Lotteria Popolare

ore 20 > Aperitivo genuino a cura di Gruppo di Acquisto Solidale e Popolare

ore 21 > Cinema all’aperto per bambini: selezione di corti

ore 21:30 > Concerto di lirica e canto, accompagnato da pianoforte.