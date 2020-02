San Valentino allo zelig con “le Scemette”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

San Valentino tutto da ridere allo Zelig di Milano con lo spettacolo “Le Scemette” venerdì 14 febbraio, alle ore 21, in viale Monza 140. Lo spettacolo è un susseguirsi di sketch comici sulla scia della migliore tradizione teatrale: "Le Scemette" (Rossana Carretto, Alessandra Ierse, Laura Magni, Viviana Porro, Nadia Puma, Alessandra Sarno - Le Comiche Metropolitane) mettono in scena in modo satirico, irriverente e politicamente scorretto, la vita quotidiana delle donne, giocando con stereotipi e cliché della società di oggi, sdrammatizzando e ironizzando sui piccoli, grandi, problemi di tutti i giorni. informazioni su areazelig.it