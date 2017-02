Mostra Leonardo San Valentino

La mostra Leonardo3 - Il Mondo di Leonardo (in Piazza della Scala a Milano) invita tutte le coppie a innamorarsi di Leonardo da Vinci per San Valentino. Martedì 14 febbraio 2017, durante l'intera apertura della mostra (dalle 9:30 alle 22:30), sarà possibile entrare in mostra in due pagando un solo biglietto (tariffa intera da €12). Agli innamorati basterà scattarsi un selfie di coppia davanti alla mostra e condividere la foto sulla propria pagina Facebook, Twitter o Instagram utilizzando l'hashtag #Leonardo3. Un'occasione unica per passare una giornata piacevole con la propria dolce metà alla scoperta delle invenzioni e delle più famose opere di Leonardo da Vinci. L'apertura della mostra fino alle 22:30 consentirà alle coppie di visitare la mostra anche dopo una romantica cena.