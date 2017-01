San Valentino a San Siro Golf

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

San Siro Golf Milano presenta la "San Valentino Golf Experience"dedicata a tutti gli innamorati. Per trascorrere un San Valentino alternativo e indimenticabile l'appuntamento è per Martedì 14 febbraio sul green di San Siro. Milano - A San Siro, martedì 14 febbraio, il golf è "per tutti gli innamorati". Nella giornata di San Valentino San Siro Golf propone pacchetti speciali dedicati alle coppie che vorranno darsi un "appuntamento" speciale ed indimenticabile sul green di San Siro. Per regalare Sport, Salute e Divertimento scegli le nostre Gift Card Speciale San Valentino. Scopri le promozioni www.sansirogolf.it San Siro Golf si trova all'interno dell'Ippodromo del Galoppo, in piazzale dello Sport, 12, facilmente raggiungibile in auto e con i mezzi pubblici (Metro Lilla - fermata Ippodromo). La struttura, aperta con orario continuato, è formata da 31 postazioni di tiro di cui 15 coperte, zona di Gioco Corto composta di putting green da 650 mq, green con bunker e green per approcci. Ha una lunghezza di 240 mt e 4 target green per offrire obiettivi reali durante la pratica. L'impianto d'illuminazione consente la pratica notturna, nel periodo estivo è possibile praticare fino alle ore 22:00. Attrezzatura, spogliatoi, armadietti e carrelli sono disponibili gratuitamente. L'attività d'insegnamento è affidata alla San Siro Golf Academy formata da 8 tra i migliori professionisti del panorama golfistico italiano sempre a disposizione per lezioni individuali, di gruppo, video analisi e golf clinic. Per rimanere sempre aggiornati sulle attività e le promozioni del San Siro Golf: www.sansirogolf.it - Facebook: http://www.facebook.com/SANSIROGOLF Per maggiori informazioni Segreteria SAN SIRO GOLF 02 48701153 - sansirogolf@libero.it