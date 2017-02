San Valentino: alle Gallerie d'Italia due biglietti al prezzo di uno

Il 14 febbraio, San Valentino, le Gallerie d'Italia presentano una speciale offerta dedicata a tutti gli innamorati.

Nel corso della giornata sarà possibile accedere alla mostra Bellotto e Canaletto. Lo stupore della luce con due biglietti al prezzo di uno. L'ingresso sarà come sempre gratuito per le scolaresche e per i miniori di 18 anni.