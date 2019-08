Sangria fest 4.0

Ritorna a gran voce "Sangria Fest", la festa di fine estate arlunese!

Giunti quest'anno al quarto anno con grande successo, ci trasferiamo all'area feste del Campo Sportivo di Via della Repubblica (Arluno) per dare spazio alle nuove idee in due serate molto popolari!



SABATO 24 AGOSTO 2019 - PUJANIT RUSTIC PARTY BAND

Se pensate di sapere cos’è una festa aspettate di vedere una vera festa contadina. Dopo otto ore a lavorare nei campi i campè hanno ancora un sacco di energia. I Pujanit riprendono tutta l’energia di un party sull’aia e la trasformano in musica! Un repertorio che spazia tra i grandi classici della musica popolare arrivando già fino alla dance degli anni ’90. Uno spettacolo totale, animato da quei due pazzi dell’Artemio e della Gigia con il supporto di sei musicisti navigati pazzi quanto loro.

https://www.facebook.com/pujanitband/



DOMENICA 25 AGOSTO 2019 - GALLACOUNTRY SCHOOL

Continua il nostro viaggio a tema country, riportando in scena l'ambientazione western! Pronti per farvi stupire dai maestri di questo ballo a ritmo di musica? E poi tutti in pista su pedana in legno per imparare qualche passo!

https://www.facebook.com/Gallacountry-Eventi-975812425792503/



SERVIZIO CUCINA DALLE 19.00 alle 24.00

Quest'anno allarghiamo anche la nostra offerta culinaria: sfiziosissimi piatti di salumi e gnocco fritto faranno da overture a gustosi hamburger, salamelle e patatine fritte. Birra e mojito sempre a disposizione, ma non scordiamo la vera regina: LA SANGRIA DEL MUSICISTA!





Ingresso libero - Per prenotazioni chiedere di Stefano 339 45 75 471