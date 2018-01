Sanremo Rock torna a Rozzano

Giovedì 25 gennaio il Sanremo Rock & Trend Festival 2017-2018 torna in Lombardia con la terza tappa regionale di selezioni.

Il prestigioso Festival giunto alla sua 31^ edizione e che nel corso degli anni ha visto passare sul suo palco artisti del calibro di Ligabue, Litfiba, Denovo di Mario Venuti, Tazenda, Avion Travel o Bluvertigo di Morgan, solo per citarne alcuni, si appresta infatti a sbarcare allo Speakeasy di Rozzano (MI), il club affiliato a Sanremo Rock alle porte di Milano.



Saranno dieci gli artisti che si sfideranno con esibizioni rigorosamente dal vivo. Giovedì 25 gennaio, presentati dallo speaker storico dei grandi network radiofonici Alex Peroni, vedremo sul palco Riccardo Inge da Segrate, i cremonesi Max and Hopes, Matteo Bignotti da Leno (BS), Loves Me 3 Times da Mozzanica (BG), Jhonny Faldini da Varese, i milanesi Alberto e I Discorsi da Spiaggia, Andrea Melalio dalla provincia di Monza, i milanesi La Collera, i bresciani Havana Affair e Roby Kant Cantafio, anche lui da Milano.

Al termine della serata una giuria composta da esperti e addetti ai lavori del mondo musicale, tra cui Alex Peroni, il musicista e produttore Ettore Diliberto, la speaker radiofonica Nyva Zarbano, il cantautore e produttore Beppe Stanco, l’amministratore delegato di Vision TV Roberto Ammannati, e il video maker Oscar Serio, decreterà i tre gruppi che passeranno il turno e accederanno direttamente alle fasi finali, in programma la seconda metà di maggio nella Città dei Fiori. La giuria sarà presieduta da Angelo Matteocci, titolare del Club Speakeasy.

La serata sarà interamente ripresa e trasmessa su On Music - Per chi ama la musica, canale musicale del circuito Vision tv, e sul canale ufficiale Youtube Sanremo Rock TV,



Appuntamento dunque con la terza tappa di selezioni live del 31° Sanremo Rock & Trend Festival in Lombardia alle ore 20 al club Speakeasy New Sax di via Monte Penice 9 a Rozzano (Milano). L’ingresso è gratuito con consumazione obbligatoria.



Sono partner istituzionali del 31° Sanremo Rock & Trend Festival SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori), AFI (Associazione Fonografici Italiani) e NUOVOIMAIE (Nuovo Istituto mutualistico Artisti Interpreti o Esecutori).



È ancora possibile iscriversi alle verifiche di idoneità gratuite del Sanremo Rock & Trend Festival 2017-2018 e/o partecipare al bando per autori under 35 “Parole Rock” sostenuto da SIAE. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono sul sito www.sanremorock.it e sulla pagina Facebook ufficiale “Sanremorock”. Contatti: info@sanremorock.it, ufficiocasting@sanremorock.it , 327 423 7725.