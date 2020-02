"Sanremo Culturale Urbano": un salotto per vedere e votare insieme il festival

Martedì 4, venerdì 7 e sabato 8 febbraio a Mare Culturale Urbano torna per il terzo anno Sanremo Culturale Urbano: il centro di produzione artistica in via Gabetti a Milano si trasforma infatti in un salotto per vedere e commentare insieme la settantesima edizione del Festival della Canzone Italiana.

Ospiti speciali e giochi

Tre giorni di visione collettiva con il commento live di Francesco Roggero ospiti speciali a sorpresa ogni sera, vallette, giochi, scommesse, giuria popolare, musica live e non solo. Si commenteranno insieme la direzione artistica del padrone di casa Amadeus, i super ospiti, gli outfit, i retroscena e i gossip.

Anche in questa terza edizione, ogni sera sul palco ci sarà una giuria di qualità che avrà il compito di commentare e giudicare, come se si fosse sul divano di casa. La giuria sarà composta a turnazione da influencer, cantanti, giornalisti, esperti musicali ma anche da persone del pubblico. Per candidarsi scrivere a info@maremilano.org, specificando le motivazioni e la propria disponibilità rispetto alle tre date.

Non mancherà l'elemento caratterizzante della visione collettiva a mare, la giuria popolare composta dal pubblico in sala che, nel corso della diretta, valuterà ogni esibizione con apposite palette colorate.

Il vincitore e la classifica

La somma di tutti i voti delle serate e delle diverse giurie decreterà il vincitore e la classifica di "Sanremo Culturale Urbano". Ogni sera verrà stilata una classifica, che verrà comunicata attraverso i social la mattina seguente. Venerdì 7 e sabato 8 gennaio, gran finale post diretta con il karaoke sanremese e discoteca con Francesco Roggero Dj set, che proporrà una selezione di vecchi tormentoni della kermesse (e non).

Come prenotarsi

L’ingresso è esclusivamente su prenotazione, fino ad esaurimento posti, con prima consumazione obbligatoria (8 euro). Per prenotarsi è necessario scrivere a info@maremilano.org o chiamare al numero 328 1737850.