ProLocate, la Proloco di Locate di Triulzi - Milano città metropolitana, con il patrocinio del Comune, organizza dal 21 marzo al 15 aprile 2017 una Rassegna Gastronomica imperdibile: degustazioni dei migliori piatti con i sapori della primavera e pizze squisite a prezzi convenzionati presso: Trattoria Grass de Ròst, Pizzeria I Fratelli, Ristorante Pizzeria Maremonti, Ristorante Pizzeria Primavera 3, Ristorante Pizzeria Operatre, Ristorante Pizzeria SignorPizza. E in più, la possibilità di partecipare al concorso "Sapori di Primavera" che mette in palio dieci piatti artistici da collezione. Partecipazione al concorso Durante il periodo della manifestazione nei locali che aderiscono all'evento i partecipanti al concorso consumando individualmente e a prezzo convenzionato un piatto della Rassegna Gastronomica acquisiranno 1 punto. I primi dieci partecipanti - faranno fede data e ora indicati nella cartolina compilata consegnata al locale - che raggiungeranno nr. 4 punti, riceveranno in regalo un piatto artistico da collezione decorato a mano. La consegna avverrà nella serata di gran festa con musica live e menù speciale il giorno venerdì 5 maggio presso il ristorante Maremonti. I piatti presentati nella Rassegna, sono rigorosamente legati alla stagionalità degli ingredienti, ed evidenziano l'importanza dell'utilizzo di prodotti di stagione, fortemente raccomandati per questi motivi: il gusto ed il sapore, la salute, il prezzo, il rispetto della terra e della natura. I prodotti di stagione sono decisamente più buoni e saporiti degli stessi prodotti utilizzati nei mesi "fuori stagione". Scegliere verdure fresche, frutto di una maturazione naturale permette di poterne gustare il vero sapore. Le verdure di stagione non hanno bisogno di "forzature" per crescere, se di stagione richiedono una quantità sicuramente inferiore di prodotti chimici e di sintesi per combattere malattie. La frutta e la verdura di stagione non ha bisogno di serre, hanno un consumo energetico nettamente inferiore e per crescere e maturare, usano solo l'energia del sole, non ha costi di conservazione nelle celle frigorifere e costi di trasporto inferiori. Locate di Triulzi, località del Parco Agricolo Sud Milano a breve distanza dal centro di Milano, facilmente raggiungibile con la linea suburbana S13 e dall'uscita tangenziale Ovest Vigentina. Un paese ricco di storia, arte e tradizioni: dalla celebre concittadina Principessa Cristina Trivulzio di Belgiojoso , una patriota, giornalista e scrittrice italiana che partecipò attivamente al Risorgimento, allo splendido Santuario Santa Maria ad Fontem. Santuario, articolato su tre livelli, con due chiese sovrapposte l'una all'altra, costruito verso il 1530, con all'interno affresco leonardesco e dalla caratteristica facciata con un porticato aperto e sul lato sinistro a svettare il bel campanile slanciato. Inoltre, sempre a Locate di Triulzi, potete trovare l'innovativo City Style "Scalo Milano": Il meglio di moda e design si incontrano in uno spazio commerciale fortemente integrato con il tessuto urbano milanese. Locate di Triulzi vi aspetta per degustare i piatti della Rassegna Gastronomica! Ecco nel dettaglio le proposte ed i prezzi convenzionati: Trattoria Grass de Ròst- Lumache con polenta € 13,00 Pizzeria I Fratelli - Pizza Souflè - spinaci, rucola, stracchino, grana € 6,00 Super focaccia - pomodoro, aglio, peperoncino, insalata mista, crudo, ricotta € 7,00 Ristorante Pizzeria Maremonti - Costata all'antica cotta in padella con verdure di stagione € 12,00 Pizza Davide - pom., mozz., crescenza, bresaola, rucola € 6,00 Ristorante Pizzeria Operatre - Pizza Maurizio -pom., mozz., piselli, cipollotti €6,00 Maniche di primavera - pasta formato maniche, porro, mais, pomodoro ciliegino, basilico € 8,00 Ristorante Pizzeria Primavera 3 - Focaccia Egiziana- polpette di fave, rucola, pomodorini, salsa sesamo € 6,00 Cous Cous di pesce con punte di asparagi € 10,00 Ristorante Pizzeria SignorPizza - Pizza Antichi sapori- pom., mozz. Bufala, provola di Agerola, grana, basilico € 7,00 Pizza Ápurpet - pom., polpettine di melanzane e salsiccia fritte con provola di Agerola € 8,00 Trattoria Grass de Rost, Via Trento, 35 tel. 02 90780414 - Chiuso lunedì, martedì a pranzo domenica a cena Pizzeria I Fratelli, Via Verdi, 9 tel.02 36549875 - Chiuso domenica a pranzo Ristorante Pizzeria Maremonti, Via Roma, 45 tel. 02 9077708 - Chiuso lunedì sera Ristorante Pizzeria Operatre, Via Cascina Moro Basso, 3 tel.3382271838 - Chiuso domenica a pranzo Ristorante Pizzeria Primavera 3, Piazza della Vittoria, 32 tel. 02 90780958 - Chiuso martedì sera Ristorante Pizzeria SignorPizza Via Verdi, 24 tel. 0290730667 Chiuso domenica a pranzo, lunedì Info e prenotazioni: info@prolocate.it - www.prolocate.it - pagina Facebook: Prolocolocate