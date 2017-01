Sarah e la strega borlotta, spettacolo per famiglie sulla Shoah

Può una strega salvare una bambina? A volte sì, ma solo se il mondo è tutto a rovescio! Domenica 29 gennaio, al Teatro La Scala della Vita, va in scena "Sarah e la strega Borlotta", uno spettacolo di Stefano Bernini ispirato alla storia "La Portinaia Apollonia" di Lia Levi e ai libri per l'infanzia sulla Shoah. Sarah è una bimba, ebrea, che vive con la mamma; il papà è in Germania a lavorare in un campo di concentramento. Grazie alla madre, Sarah conserva l'innocenza, i sogni e le paure di una bambina qualsiasi. La sua paura più grande non è per questi soldati che si chiamano tutti "tedeschi" e che devi evitare, ma per la scorbutica e brontolona portinaia del suo palazzo, Borlotta, che per Sarah è una strega camuffata. E se poi a salvarla dalla deportazione sarà proprio la strega Borlotta, allora vuole dire che, in quel periodo, il mondo era proprio tutto a rovescio... Per famiglie con bambini dai 5 anni Costo: 7€, spettacolo + merenda Prenotazioni: 02.63633353 - 333.8832030 mail: lascaladellavitateatro@gmail.com