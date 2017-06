Sarah McKenzie: il 20 luglio all'Orto Botanico di Città Studi

In occasione di Area Musica Estate, il 20 luglio Sarah McKenzie si esibirà all'Orto Botanico di Città Studi con il suo nuovo album Paris in the Rain.

La cantante pianista e compositrice ventottenne, nata a Melbourne, Australia, farà squadra con Brian Bacchus, produttore di artisti come Norah Jones, Lizz Wright e Gregory Porter. In repertorio classici jazz, brani inediti e melodie che omaggiano la bellezza di Parigi, città dove l'artista si è recentemente trasferita.