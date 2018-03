Sarau di casa: performance di musica e poesia brasiliana

Sarau di Casa è un evento artistico, che inizia con una piccola presentazione voce e chitarra della musica indipendente brasiliana della cantadora de historias Paola Silva.



Il Sarau é aperto per tutti gli artisti invitati a portare la propria arte e parlare del loro lavoro, delle loro passioni.

Durante la performance verranno distribuite frasi poetiche, per tutti coloro che vogliono interagire e leggere. Ci sarà anche un momento per la lettura di poesie indipendenti.



Fai la tua parte, porta la tua arte!!



PRENOTAZIONE (consigliata) compilando il seguente form https://goo.gl/forms/745aGifSlccrQ8WC3 - POSTI LIMITATI



L’evento è gratuito per i possessori di hug Card, se non hai ancora la tessera puoi farla a questo link --> http://hugmilano.com/prodotto/hug-card/