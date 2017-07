Francesco Sarcina: il 27 luglio l'ex frontman de Le Vibrazioni da Mare Culturale Urbano

Giovedì 27 luglio Francesco Sarcina si esibirà per il pubblico di Mare Culturale Urbano nell'ambito della rassegna Quasi Acustico, a cura di Luca De Gennaro.

Il cantante e chitarrista italiano è stato il frontman de Le Vibrazioni per circa dieci anni, riscuotendo molto successo, pubblicando sei album e collaborando con artisti quali i Velvet, Giusy Ferreri, Fabri Fibra, Jake La Furia, Marracash, J-Ax, Gué Pequeno e Noyz Narcos.

Dal 2012 l'artista ha debuttato come solista e, nel 2014, è stato acclamato a Sanremo con il brano Nel tuo sorriso e con l'album Io. In scaletta per il concerto di Mare una selezione di brani tratti dai suoi ultimi album solisti, e non solo.