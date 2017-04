"Sardegna in piazza": fino al 30 aprile a San Donato

Fino al 30 aprile in via Libertà a San Donato (MI) si terrà Sardegna in piazza, la manifestazione di enogastronomia, artigianato e turismo.

Il mercatino Naturalmente Sardi permetterà di vivere profumi e colori di una delle regioni più belle d'Italia, tra prodotti artigianali, specialità culinarie e antichissime tradizioni. Nelle bancarelle sarà possibile trovare: pane carasau, seadas, torrone morbido, pecorini, miele amaro, tonno rosso, liquore di mirto, oggetti in sughero, cestini, cosmetici naturali e molto altro ancora.