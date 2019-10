Saturdays for future a Milano: laboratori di educazione alimentare

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Il tema della sostenibilità gioca un ruolo sempre più importante nella formazione delle prossime generazioni, per questo Carrefour Italia porta a Milano e provincia 12 laboratori di educazione alimentare dedicati ai più piccoli. Dopo il primo appuntamento dedicato alle etichette alimentari che già coinvolto gli 80 punti vendita in tutta Italia, il prossimo appuntamento per il 5 ottobre è dedicato al tema Cibo e Sport. A Milano i laboratori si terranno nei seguenti Carreofur: • Limbiate, Via Isonzo 5 • Paderno Dugnano, Superstrada Milano - Meda - Lentate • Carugate, str. Prov. 208 km. 2 • Assago, Viale Milanofiori • Giussano, Via Prealpi 41 • San Giuliano Milanese, Strada Statale Emilia km 315 • Milano, Corso Lodi 98 • Milano, P.le Siena 5 • Milano, Largo Domodossola 1/a • Milano, Viale Monza 134 • Milano, Piazza Gramsci 2 • Milano, Via Spinoza 4 • Milano, Via Gustavo Modena 8/10 • Milano, Via Soderini angolo Via S.Gimignano 48 • Milano, Centro Comm.le S. Felice Il progetto, che prende il nome di Act for Food Kids, si pone come obiettivo di insegnare ai bambini, attraverso una comunicazione semplice ed un linguaggio ludico, come riconoscere il cibo salutare e come fare scelte alimentari che possano concretamente cambiare le abitudini di una intera generazione. I temi oggetto dei futuri incontri saranno: la prima colazione (19 ottobre), l’igiene a tavola (9 novembre), fare la spesa (23 novembre), porzioni ideali (14 dicembre), la merenda (11 gennaio), grassi e zuccheri (25 gennaio), cibo ed energia (8 febbraio), cibi integrali (22 febbraio), classificazione degli alimenti (7 marzo) e piramide alimentare (21 marzo).