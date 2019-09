Say Shukran: 52 fotografici iconici dicono "grazie"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

theShukran, il visual social network creato dalla comunità musulmana, inaugura Sabato la mostra fotografica Say Shukran: 52 scatti per celebrare il “grazie”, gesto comune a tutte le popolazioni mondiali, troppo spesso sottovalutato. Il progetto espositivo pone l’attenzione sul dialogo tra differenti culture grazie al coinvolgimento di 52 fotografi provenienti dall’Africa, dal Medio Oriente, dall’Asia e dall’Europa. Si crea così un legame interculturale basato sui valori umani. Tra i protagonisti della retrospettiva spiccano nomi rinomati del panorama fotografico mondiale: Hossein Fatemi e Masfiqur Sohan, vincitori del World Press Photo, Leyla Emektar, Hossein Fardinfard e MD Tanveer Rohan, vincitori del Sony World Photography Awards, oltre ad altri fotografi celebri quali Masoud Gharaei, Hosam Salem, Medayatullah Amid e Rodi Said. Molti artisti hanno visto i loro servizi pubblicati su giornali e magazine di fama internazionale quali The New York Times, The Guardian, The New Yorker e Vogue. Essere grati è un sentimento positivo comune a tutta l'umanità. La mostra Say Shukran sposa appieno questa vision e la Casa dei Diritti, luogo per eccellenza a difesa del prossimo senza pregiudizi, ospiterà la prima tappa del progetto, che proseguirà successivamente in altre importanti location. Per rimanere aggiornati basterà collegarsi al sito www.sayshukran.com