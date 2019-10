"Say shukran" - esposizione fotografica / milano, passante Porta Venezia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Dopo l'inaugurazione in occasione della Giornata Mondiale della Gratitudine, la mostra fotografica "Say Shukran" arriva negli spazi dell'Atelier della Fotografia, all'interno del passante ferroviario Stazione di Porta Venezia. I 52 fotografi provenienti dall’Africa, dal Medio Oriente, dall’Asia e dall’Europa saranno esposti nell’area di collegamento tra la metro e la ferrovia, visibili h24 da tutti gli utenti che attraverseranno lo spazio sotterraneo nel cuore della città meneghina. Un regalo che il social network theShukran, creato dalla comunità musulmana e tra i primi del mondo arabo, vuole fare alla città di Milano, ponendo l’accento sul dialogo tra differenti culture e sul legame fraterno creato dal “grazie”, gesto comune a tutte le popolazioni mondiali. TheShukran crede nel valore intrinseco di ogni espressione umana: “not like, just shukran” è il suo motto. Non servono i “mi piace” per gratificare il prossimo: dando uno “shukran”, un grazie, si valorizza chi sta intorno a noi, evitando di creare frustrazione ed inutili conteggi delle visualizzazioni ricevute.