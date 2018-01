Sbam! Colazione con Rapa & Nui

Sabato 3 febbraio la colazione alla Libreria Covo della Ladra è all’insegna del divertimento e della risata. Con noi il duo di Moai più divertenti del secolo, ovvero Rapa & Nui, la strip comica disegnata da Augusto Rasori, Giorgio Sommacal e Laura Stroppi e pubblicata da SBAM!



Tra un caffè ed un cornetto caldo, andremmo alla scoperta di questi “testoni” e della loro visione del mondo molto particolare, in compagnia di Giorgio Sommacal e Laura Stroppi.



Cosa sono davvero, da dove vengono, chi ha costruito i grandi Moai dell’Isola di Pasqua? Cosa fanno lì in mezzo all’oceano, scrutando le onde con le loro corrucciate espressioni? Incredibile a dirsi, finalmente abbiamo tutte le risposte: ce le hanno rivelate con le loro strisce Augusto Rasori, Giorgio Sommacal e Laura Stroppi. In fondo, non era poi così difficile!



Augusto Rasori è uno degli autori del gruppo di Lercio, un sito di notizie false e così assurde da sembrare vere.

Giorgio Sommacal e Laura Stroppi disegnano fumetti umoristici da quel dì, tra Lupo Alberto, Cattivik, le Bestiacce, Ghigo lo Sfigo e chi più ne ha più ne metta. Magari il primo fa le matite e la seconda le chine, altre volte al contrario, ma altre volte ancora lui lavora da solo e lei da sola. E non si nota la differenza, tanto per dire quanto una coppia possa essere unita e affiatata nel lavoro come nella vita.

Tutti e tre insieme hanno dato vita a Rapa & Nui, i capoccioni dell’Isola di Pasqua. Che, a quanto pare, non è vero che stiano lì, inerti, da migliaia di anni (o giù di lì).

Ah! Nel libro c’è anche l’introduzione scritta da Moreno Burattini, autore, sceneggiatore, umorista e curatore della testata di Zagor.

