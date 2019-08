Sblender, Fest! 2019

Tre giorni di musica, aggregazione e beneficienza al Parco Lambro di Milano



L’Associazione di Volontariato La Fabbrica in collaborazione con l’Associazione Spazio Mem, Associazione Svolta, Associazione NoReason e Cascina Biblioteca organizza nelle giornate di venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 settembre la seconda edizione dello Sblender, Fest!

Quest’anno la manifestazione sarà organizzata a Milano, presso il Parco Lambro nella prestigiosa location di Cascina San Gregorio Vecchio in viale Turchia, 44.

Durante le tre giornate sarà presentato un ricco programma di iniziative spaziando da concerti, dibattiti su tematiche sociali e di inclusione per cittadini con disabilità, workshop, attività sportive, espositori e associazioni del territorio che promuoveranno le proprie attività in un contesto di incontro, confronto e festa!

L’iniziativa è ad ingresso libero e gratuito e vede il patrocinio del Comune di Milano – Settore Municipio 3.

Durante l’intera manifestazione sarà attivo il servizio cucina con diverse prelibatezze nostrane oltre al servizio social-bar. Particolare attenzione sarà il pranzo solidale di domenica 15 settembre dove con la collaborazione dell’Associazione Nazionale Tartufai Italiani sarà presentato un menù con prodotti tipici della tradizione italiana accompagnati da pregiati tartufi.

L’intero ricavato dell’iniziativa sarà utilizzato per progetti di Tempo Libero dedicati a minori e adulti con disabilità fisica e/o intellettiva.

Per informazioni, chiedere spazi espositivi e per far parte della grande famiglia dello Sblender, Fest! contattare Romolo al 3202782951 o mail: info@lafabbrica.mi.it.





Di seguito riportiamo il programma generale della seconda edizione dello SBLENDER, FEST!

VENERDI' 13 SETTEMBRE



H 16.00 APERITIVO SOCIALE – 15 anni de LaFabbrica e non sentirli

Esibizione di gruppi musicali in un progetto di inclusione sociale per cittadini con disabilità. La musica come mezzo per abbattere le barriere fisiche e mentali.



H. 20.00

LIVE MUSIC A CURA DI NEWD

Elegant Mango

Jonathan Miller

See Maw

Dipdoze X Luccichio

Age Of The Egg

Uochi Toki



AFTERSHOW DJ SET

Tai

Volt



SABATO 14 SETTEMBRE



20.00 – Palco principale

Day After Rules

Rougenoire

The Twerks

Spazio Bianco

Matrioska



AFTERSHOW DJ SET

Fuori, BARBONE



17.00 – AREA CONVIVIALITA’

Conversas Martesana

tema PARITA' DI GENERE

Live Music



DOMENICA 15 SETTEMBRE



H. 10.00 – AREA CONVIVIALITA’

Conversas Martesana

tema SPORT INTEGRATO

INIZIO tornei sportivi integrati per minori e adulti con disabilità



H. 13.00

PRANZO SOLIDALE

ANTIPASTI: friselle pugliesi con pomodoro, basilico e olio Evo Bio

Pecorino Romano, ceci e tartufo nero

’nduja su pane carasau

mozzarella di bufala campana

olive taggiasche, affettati ruspanti, verdure sott’olio

PRIMO: Ravioli al burro e tartufo nero fresco

SECONDO: Brasato al nebbiolo con contorno di insalata

COPERTO, PANE, ACQUA DEL SINDACO INCLUSA

Sottoscrizione richiesta per intero pranzo a partire da: 15,00 euro

PRENOTAZIONE obbligatoria ENTRO

VENERDI 13 SETTEMBRE

mail: info@lafabbrica.mi.it

Whatsapp/sms: 3202782951



H. 20.00

LIVE MUSIC A CURA DI NoReason Booking

Six Impossible Things

The Enthused

DiscoMostro

Cara Calma

Riviera



EVENTO FACEBOOK:

https://www.facebook.com/events/344180239833720/

www.lafabbrica.mi.it