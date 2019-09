Scala lo scalo - La cronoscalata di corso Lodi

Giovedì 19 settembre la Stazione delle Bicilette, in collaborazione con Cinelli, organizza una cronoscalata che si inserisce nella Milano Bike Week, una sorta di Block Party nel quartiere, dalle 17 alle 21.00:

400 metri di pista ciclabile - rigorosamente in salita - diventeranno il terreno per cimentarsi in una cronoscalata aperta ai genuini amatori delle due ruote ma anche agli accaniti pedalatori.Ci saranno diverse discipline: “la cronoscalatella ” per i bambini, bici pieghevol i (da aprire soltanto sulla linea di partenza), la “ romantichella ”, sezione dedicata alle coppie che vorranno pedalare col proprio bello/a in canna ed anche una nuovissima sezione dedicata all’abilità di sblocco delle sharing bike .

DOVE: sul cavalcavia di Corso Lodi 76, davanti alla La Stazione Delle Biciclette



(allego comunicato)

Qui il link per iscriversi entro il 18 settembre ad un prezzo agevolato:http://www.lastazionedellebiciclette.com/prodotto/la-scalatella/