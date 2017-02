Lo scambio dei ventagli: dramma d'amore del teatro Nō, in scena a Milano

"Il Ventaglio di Hanjo", da cui è tratto "Lo Scambio dei Ventagli", è uno dei capolavori della letteratura giapponese Genji monogatari, ed è uno dei testi sacri del Teatro Nō. Nato dalla cultura meditativa buddista, storicamente il Teatro nō propone al pubblico il minimo della spettacolarità: i suoi allestimenti, ritualmente statici, invitano a una contemplazione lenta e silenziosa sia il pubblico in platea che gli attori sul palco. Proprio da questa tradizione prende vita lo spettacolo che andrà in scena martedì 14, venerdì 17 e sabato 18 febbraio 2017, alle ore 21.00, al Teatro La Scala della Vita, in Via Piolti de' Bianchi 47, Milano. «Il testo cui abbiamo attinto - spiega il regista Stefano Bernini - è una moderna riscrittura operata negli anni '50 da uno dei più grandi e controversi scrittori giapponesi, Yukio Mishima, che in questo "Nō Moderno" ha saputo rendere attuale e intelligibile il contenuto di antichi testi e, pur senza privarli del loro profondo significato originale, ne rovescia la conclusione arrivando a contrapporre gli ideali tradizionali della sua cultura al grigiore dell'esistenza moderna». TRAMA E SCELTE DI REGIA La pièce racconta la storia di Hanako, una giovane geisha che attende il ritorno del suo amato Yoshio, con il quale ha scambiato un ventaglio in segno d'amore. Con il passare del tempo la giovane perde il senno e vive in un'infinita attesa, chiudendosi completamente al resto del mondo. All'interno della geometria dei personaggi s'inserisce Jitsuko, una pittrice follemente innamorata della geisha. Il momento del ritorno dell'amante sconvolge gli equilibri apparenti, poiché la geisha lo respinge, preferendo rimanere aggrappata al desiderio di un'attesa senza fine. Seguendo le parole di Mishima e pur lasciando ai personaggi i loro nomi, il regista Stefano Bernini sceglie di ambientare lo spettacolo lontano dalla realtà giapponese; tuttavia, nella messa in scena e nel lavoro con gli attori, ha operato un'attenta ricerca per attingere a quella particolare forza espressiva propria del Teatro nō, in cui un gesto appena accennato o un leggero movimento della testa paiono assai più eloquenti di lunghi e prolissi monologhi. A tale intento si lega anche la scelta di far interpretare il ruolo della bella e giovane pazza a una talentuosa esponente del teatro danza milanese, Giovanna Tauro, la pittrice alla già ballerina della Scala di Milano, Tiziana Colombo, e il personaggio di Yukio a Federico Scapigliati, che nasce nella realtà dei Musical. Il Trucco di scena, essenziale in uno spettacolo di tale forza espressiva, è realizzato da Celeste Bellinazzi. La regia di Stefano Bernini privilegia l'essenziale e la magia di un testo onirico e sospeso. Gli unici elementi della scena, languidamente illuminata (come il Teatro nō richiede), sono delle grandi tele dipinte dal pittore Enrico Fieschi e una finta dormeuse, nel ruolo del tipico palanchino che nel teatro giapponese ospita il personaggio principale. Lo svolgimento sospeso e rarefatto intensifica la pressione interna. La tensione cresce gradualmente sino ad arrivare alla catarsi, all'esplosione finale e, quindi, all'epilogo. -- LO SCAMBIO DEI VENTAGLI -- ispirato al testo di Yukio Mishima martedì 14, venerdì 17 e sabato 18 febbraio 2017 Ore 21.00 con Giovanna Tauro, Tiziana Colombo e Federico Scapigliati regia di Stefano Bernini Ingresso 10€ - 15€ lascaladellavitateatro@gmail.com | 02.63633353 |333.8832030