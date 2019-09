Porta il tuo libro e scambialo con altri: arriva un evento per piccoli lettori

Domenica 15 settembre Piazza Portello, dopo la pausa estiva, aspetta tutti i bambini per Scambiolibro, l’incontro mensile dedicato ai piccoli lettori: un’iniziativa divertente e formativa per incoraggiare a coltivare l’amore per i libri e il piacere della lettura.

Libri da condividere

Ogni bambino potrà portare un libro da condividere e scambiare con altri a propria scelta, per appropriarsi delle esperienze di migliaia di personaggi immaginari e farne tesoro nel mondo reale.

Nel pomeriggio, i piccoli ospiti potranno cimentarsi con il laboratorio “Il sistema solare”, per realizzare personali creazioni utilizzando materiali di riciclo e imparare nomi e caratteristiche dei pianeti che lo compongono.