Scampagnata sui luoghi del film il Ragazzo di campagna

Pochi film sono diventati dei veri e propri CULT come il piccolo gioiello di Castellano e Pipolo, il Ragazzo di Campagna, ancora oggi citato a memoria da migliaia di fan, visto e rivisto nei molti passaggi televisivi da milioni di persone.



Allora dopo il grande successo del compleanno di Artemio di metà Maggio a Milano per tutti i fans del più famoso contadino del cinema ed in generale di Renato Pozzetto la pagina Facebook Artemio dedicata al mitico Ragazzo di Campagna con la collaborazione del Comune di Carbonara al Ticino e degli illustratori Dan & Dav, che si sono occupati della locandina, hanno pensato di organizzare finalmente per Sabato 23 Settembre un tour suoi veri luoghi del film con tanto di spettacolo per andare a vedere il treno tutti insieme, cena contadina e proiezione del nostro amato film.. perché alla fine siamo tutti ragazzi di campagna!



Visiteremo quella che era la casa di Artemio nel film, Borgo Tre Case (frazione di Borgo Dieci Case) e ricreeremo la scena del treno lungo la ferrovia.. con tanto di sedie al seguito e spettacolo, durante il quale non mancherà l’occasione di qualche divertente gioco da contadino..



Per chi vorrà rimanere con noi dopo lo spettacolo del treno, prima della proiezione del film presso il piazzale del Bar Memories (Via Roma 22 - Carbonara al Ticino) ci sposteremo in posticino tranquillo (magari in collina con l'orchestrina) presso il Ristorante Chierico (Via Roma 14 – Carbonara al Ticino) che ci preparerà una Cena Contadina con i piatti ispirati dalle scene più divertenti del film con il seguente menù: Preghierina, Salumi di Borgo Tre Case con contorni misti alla Erpidio, Risotto ‘briaco alla scoreggiona, Gnocchi con la salsiccia della scrofa di 3 quintali, Coniglio della signora Giovanna, Insalata dell’orto del vicino (quello del gatto), Torta della Maria Rosa, Acqua come se piovesse, Vino del Contadino, Caffè, Amaro del Capo(treno).



La partecipazione alla cena garantisce il posto riservato per la proiezione del film.



Il ritrovo per tutti è fissato dalle ore 15.00 al Parcheggio proprio di fronte al casello dell’uscita dell’Autostrada A7 Gropello Cairoli. Da li intorno alle ore 15.30 inizieremo il tour su luoghi del film per poi raggiungere la zona dello “spettacolo” intorno le ore 18 al termine del quale per chi avrà scelto di partecipare alla cena andremo verso Carbonara al Ticino. Per gli altri che vorranno vedere la proiezione il ritrovo è introno alle 21.30 inizio proiezione 22.00.



UN VERO E PROPRIO RADUNO DEI FANS.

Aiutateci a renderlo possibile!! Che la città l’è tentacolare.. l’è una brutta bestia!



L’evento del Tour e della Proiezione del film è totalmente gratuito ad eccezione della cena contadina per la quale per partecipare è obbligatoria la prenotazione al costo di 35,00€ a persona da fare sul sito di Produzioni dal Basso http://sostieni.link/15745



Per maggiori informazioni e prenotazioni potete contattarci sulla pagina facebook https://www.facebook.com/artemioilragazzodicampagna/ oppure mandare una email a artemioilragazzodicampagna@gmail.com