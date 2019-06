Scarlett live a cantina urbana

Giovedì 20 Giugno ore 21.30, gli Scarlett saranno live a Cantina Urbana a Milano.



Un mix frizzante di melodia e groove, jazz ed elettronica. Il progetto Scarlett nasce dall’incontro di tre specialisti: il cantautore Lorenzo Pagni, il trombettista e producer Mattia Salvadori, il chitarrista e arrangiatore Diego Ruschena.

Nei primi mesi di attività, avendo pubblicato soltanto la cover “Talk Is Cheap” di Chet Faker, riescono a portare la loro musica in Italia e all’estero realizzando due mini tournèe: una in Sicilia e una tra Francia e Olanda. Chiudono il 2018 aprendo un concerto di Francesca Michielin e iniziano il 2019 aprendo i concerti di Ainé e Uochi Toki, dimostrando il valore dei loro brani e della loro presenza scenica su ogni genere di palco.

Le loro canzoni sanno di fresco, sono una ventata di novità che unisce frammenti di vecchio e nuovo, con testi che parlano, con sensibile umorismo e critica empatia, delle fasi di passaggio tra i 25 e i 30 anni.



Lorenzo Pagni // voce e chitarra acustica

Diego Ruschena // chitarra elettrica, basso e cori

Mattia Salvadori // tromba, live electronics e cori





Info: https://mmmboppromo.wordpress.com/scarlett

Facebook: https://www.facebook.com/scarlettmusic2018

Instagram: https://www.instagram.com/scarlettmusic2018