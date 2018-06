"Scendi c'è il Cinema": gratis nelle case popolari del Giambellino fino al 22 luglio

Scendi c'è il cinema - la manifestazione che porta gratuitamente il cinema nei cortili delle case popolari e negli spazi pubblici di Lorenteggio e Giambellino - torna in città dal 22 giugno al 22 luglio.

Si parte venerdì 22 giugno con la proiezione di Easy, un viaggio facile facile (Laboratorio di Quartiere, via Odazio 7); si prosegue il 23 giugno con Cinquanta primavere (via Giambellino 146); il 29 giugno è la volta di Tre manifesti ad Ebbing Missouri (cortili della biblioteca, via Odazio 9); il 30 giugno si assiste a Libere, disobbedienti, innamorate (cortile di via Odazio 8).

Poi ancora a luglio si continua il 6 con Scusate se esisto (via degli Apuli 5); il 7 con Wajib - Invito al matrimonio (Mercato Lorenteggio, via Lorenteggio 177); il 13 con Un sogno chiamato Florida (giardino di via Lorenteggio 179); il 20 con Oceania (cortile di via Segneri 3); e il 21 con Non essere cattivo (Laboratorio di Quartiere, via Odazio 7). Prima delle proiezioni, alle 20:30, ci si rinfresca con una "anguriata".