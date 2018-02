"Schegge di periferie: il neorealismo a Milano": dal 16 febbraio al 31 marzo alla Fondazione Matalon scorci antichi della città

Schegge di periferie: il neorealismo a Milano, la mostra fotografica di Nino De Pietro, sarà in esposizione alla Fondazione Luciana Matalon dal 16 febbraio al 31 marzo 2018.

Il percorso espositivo - a cura di Maria Possenti, Emanuela Sesti e Italo Zannier - comprende 70 scatti in bianco e nero che De Pietro fece a Milano tra gli anni '50 e '80. Il riferimento, per il fotografo, è quello del cinema neorealista italiano di Roberto Rossellini, Vittorio De Sica e Luchino Visconti, rispetto al quale condivide il bisogno di rappresentare la realtà senza filtri o mediazioni. Milano è ritratta in modo non convenzionale e disordinato, tra luoghi dismessi e abitanti dai vivi sentimenti, vecchie periferie e case di ringhiera, discariche e trattorie - come quella del Risveglio frequentata da Gaber (in foto), scritte sui muri e grandi condomini, tram e panni stesi ad asciugare.