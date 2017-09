Scherma al Parco Sempione: domenica 10 settembre

Domenica 10 settembre, per celebrare i Campionati Assoluti in arrivo in città tra nove mesi esatti, la scherma invade Parco Sempione con Fencing Mob.

La Federazione Italiana Scherma, con l'obiettivo di promuovere questa disciplina, dà appuntamento alla cittadinanza nel Cortile della Rocchetta del Castello Sforzesco, dove gli schermidori italiani e stranieri si uniranno in corteo per sfilare attraverso il Parco Sempione e poi schierarsi davanti all'Arco della Pace.

Il percorso coreografico, che fa riferimento a quello dei Tedofori, avrà come testimonial il due volte campione mondiale di spada maschile Paolo Pizzo, che passerà in mezzo allo schieramento degli altri schermidori, con in testa l'oro olimpico Alfredo Rota, come una freccia simbolica.

I maestri partecipanti saranno anche a disposizione del pubblico per dare informazioni, rispondere a curiosità sulla scherma e, per chi lo desiderasse, impartire una lezione base di questa affascinante tecnica.