Schianto: il nuovo spettacolo di Timi al Teatro Franco Parenti

L'amatissimo e talentuoso Filippo Timi torna a Milano con il nuovo spettacolo, Schianto. L'appuntamento è al teatro Franco Parenti dal 21 gennaio al 2 febbraio.

Dopo una strepitosa tournée che ha toccato gran parte del territorio nazionale - scrivono gli organizzatori - torna a Milano Filippo Timi con la sua favola amara Skianto: un testo spiazzante che mescola rabbia e dolore a una esilarante ironia. Sul palco un anticonvenzionale, istrionico e intimo Filippo Timi.

Sinossi

Lo spettacolo ha per protagonista un bambino diversamente abile che non corrisponde, certo, alla creatura che i genitori si erano immaginata al momento del concepimento, bensì ad un bambino con la scatola cranica “sigillata”, chiuso con i pattini in piedi nel suo spazio, rappresentato scenicamente nella palestra di una scuola elementare.

La disabilità diventa oggetto di rappresentazione, perché porta in scena tutti i desideri impossibili del protagonista: fare il ballerino o il cantante, amare un pattinatore, sognare una vita che non sia una prigione, vivere in maniera normale con gli altri come accade quando si ritrova col nonno che ritiene un eroe, specie quando gli racconta le sue avventure, condite con comicità e paradossi, con le prostitute del paese. Come tutti i sognatori il ragazzino dovrà scontarsi con la realtà, ovvero col suo corpo murato in una cameretta dentro la quale scopre quanto la vita sia truccata.