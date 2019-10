SCOMODI SULLE SEDIE

Testo e Regia: Alberto Corba, Con Filippo Massaro, Eleonora Falchi

Alberto Corba, Alice Gagno



Nella notte di Halloween, in cui tutto è permesso, Teatro Dei Lupi presenta una serata sconvolgente: uno spettacolo teatrale per stomaci forti. Entrate preparati ad un’ora di emozioni intense, in cui tutto vi sembrerà scomodo e rigido… eppure vi sarete incollati in crepitante attesa di cosa verrà dopo.



Quattro monologhi. Quattro personaggi. Quattro storie che colpiscono come un pugno in pancia.



Fortemente sconsigliato a minorenni e persone impressionabili: utilizzo di linguaggio grafico, espliciti riferimenti a violenza e sessualità.





I PERSONAGGI



Filippo Massaro è Il Demone

È il nemico di ciò che è puro e santo. La nemesi di Dio e dei suoi emissari sulla terra. Quanto forte può essere la sua convinzione? Quanto logiche le sue motivazioni? O siete con lui o contro di lui, essergli nemici è pericoloso, essergli amici può significare la dannazione eterna: Sicuri di non fare un pochino il tifo per lui?



Eleonora Falchi è L’Assassina

La storia vera della saponificatrice di Correggio, uno dei primi e più sconvolgenti casi di omicidi seriali in Italia. La storia di Leonarda Cianculli, la sua follia e la sua purezza. La splendida, orrenda lucidità del suo pensiero. La sua innocenza ostentata come un’esca per le ignare vittime. Riuscirete a odiarla dopo aver sentito la sua storia?



Alberto Corba è Il Mostro

È il potere. È la ricchezza. È l’1% dei più potenti, e in quella cerchia è l’1% dei più spietati. È l’uomo senza coscienza e senz’anima che soffia sui focolai di tutte le guerre del mondo, che arma la mano dei bambini-soldato, che raccoglie profitti dall'inquinamento, che trae vantaggio dall'avanzamento dei deserti. È nelle sue mani la droga e la ricerca contro il cancro, la beneficenza e la politica, è l’alfa e l’omega del male del nostro mondo. Sicuri di voler entrare nella mente di un uomo così?



Alice Gagno è Il Fantasma

Ci sono modi crudeli di infrangere l’innocenza di un bambino. Atti di cattiveria e depravazione deprecabili, figli di menti cattive. Ma può l’amore: quello vero, quello così puro da brillare al buio… può questo amore spezzare una vita innocente? Ecco la storia di UNA. Donna fatta, eppure ancora ferita dal suo primo amore, dalla sua prima storia vera ed importante: il primo amore da grandi vissuto quando era solo una bambina.



Dopo lo spettacolo, liberi dalle scomode sedie….



Se il nostro esperimento avrà successo avrai bisogno di un drink dopo lo spettacolo: non sarà necessario andare lontano! Lascia pure la poltrona diventata così scomoda e resta in sala dove ci sarà un rinfresco ed una ampia scelta di bevande pronte a confortare i cuori sconvolti.

Ci sarà musica e un piccolo gioco di Halloween: vieni allo spettacolo in costume, il vincitore per il miglior costume verrà premiato dalla giuria nascosta nel pubblico con un premio speciale.