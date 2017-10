Sconfinamenti fotografie di Marcella Marone Pittaluga

Inaugura giovedì 19 ottobre 2017 alle ore 18.30 negli spazi dello showroom Stone Island a Milano la mostra fotografica Sconfinamenti di Marcella Marone Pittaluga, a cura di Gregorio Mazzonis con un testo critico di Tiziana Menegazzo.

Una selezione di sessantacinque scatti realizzati tra il 2015 e il 2017, svela attraverso i temi ricorrenti, i parallelismi, le tensioni del lavoro di Marcella Marone Pittaluga iniziato negli anni ’80. Da allora ha vissuto in Cile e poi in Italia e trascorso lunghi periodi a Cuba, in Africa, e Sri Lanka.



Se la fotografia è come dichiara Marcella Pittaluga, “necessità di sopravvivenza”, le sue fotografie sono un progetto in continua evoluzione, e sono ricomposte, in questa mostra, in una geografia che mette in luce tematiche come la connotazione di genere, il lavoro, l’infanzia, le celebrazioni dei riti collettivi, il sacro e il profano.



”Lo sconfinamento di cui le foto sono veicolo e testimonianza riguarda il modo di essere al mondo dell’autrice, il suo modo di dimorarlo, in primis con lo sguardo, e il suo lasciarsi incantare”(T. Menegazzo).



La forza e la violenza delle immagini, sottolineata dall’uso di un bianco e nero portato agli estremi grazie alla maestria di Antonio Manta, colgono il parossismo della vita umana, sempre al confine tra lucidità e follia, e possono essere lette in maniera trasversale.

I soggetti dei ritratti sono gente di strada, persone incontrate per caso, con le quali Pittaluga instaura un rapporto, in cui la parola diventa strumento essenziale: “Io vado incontro alle persone, non le posso fotografare se non le ho incontrate, se non gli ho parlato se non conosco le loro storie. L’incontro diventa lo scambio, se non stai accanto alle persone, se non vivi con loro, come fai a fotografare?” Solo nel momento in cui questo scambio si concretizza nel confronto, nella condivisione e dunque nello sconfinamento da sé, allora nasce il ritratto.



La mostra si articola creando narrazioni parallele che accostano immagini apparentemente lontane, ma accomunate da una medesima forza espressiva.

Si apre con una selezione di scatti realizzati nel 2015 all’interno della Escuela de Ballet de Cuba a L’Avana: un reportage unico e mai prima eseguito di una delle istituzioni culturali più importanti del paese e del mondo. Adolescenti durante i loro esercizi o durante le pause dalle lezioni sono esposti in parallelo con una serie di ritratti maschili scattati nelle strade della capitale, che raccontano un’altra storia modellata su un’iconografia maschile emblematica della cultura latino-americana.



I temi dell’infanzia e del lavoro secondo un’iconografia che ricorda la tradizione della fotografia come documento sociale sono centrali nell’indagine antropologica di Pittaluga. Un’infanzia vista come proiezione di sé e sogno delle nuove generazioni vista nei ragazzi e bambini fotografati mentre giocano a calcio per strada o mostrano la loro abilità con esercizi ginnici o ancora si fermano all’angolo di una strada, o si affacciano curiosi da una fabbrica abbandonata.



Nei ritratti di uomini e donne a figura intera, invece, tutta l’attenzione è concentrata sui volti e pochissimo spazio è lasciato alla descrizione del contesto; catturati mentre lavorano le fotografie rimandano alla tradizione di ritratti di lavoratori, di autori come Aurele Bauh, con il suo reportage realizzato nella metà degli anni ’30 sui minatori, o Eli Lotar con la celebre serie sugli Abattoirs de La Villette.

Del corpo l’obiettivo di Pittaluga si fissa sulle mani, uno dei soggetti prediletti perché fotografare quelle mani è come guardare le persone dritto negli occhi e leggere d’un colpo tutta la loro vita.



“L’interesse per le mani è iniziato per caso, al mercato centrale di Santiago del Cile. Continuavo a fotografare le persone, ma erano foto inutili, la mia energia era disordinata e probabilmente anche loro sentivano questo. Quando ti poni davanti alle persone devi essere umile, disponibile, accessibile. Non ero all’altezza di fotografare i loro volti e così abbassai lo sguardo alle mani. Attraverso le mani ho trovato un sistema per comunicare con gli altri e quindi cominciare a “respirare” a livello fotografico.”



Un ultimo gruppo di fotografie propone, infine, una lettura della fotografia che mette a confronto ritualità sacra e ritualità profana: la processione di San Cataldo a Taranto, una città piena di contrasti, saldamente ancorata alle proprie radici e ai propri riti, un rito di santeria a L’Avana eseguito per curare la malattia di un bambino, e il palio di Siena.

