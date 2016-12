Scuola clown di corsia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Sabato 14 e domenica 15 gennaio 2017 si terrà il quarto corso per aspiranti "Clown di Corsia", entrambi i giorni dalle 9 alle 18. Il sabato si terrà presso la Biblioteca Comunale di Bollate, Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa a Bollate, e la Domenica presso l'Auditorium dell'Ospedale di Garbagnate Milanese in viale Forlanini 95. Al termine del corso i volontari avranno gli strumenti per cominciare l'affiancamento nei reparti di pediatria, cardiologia,medicina,ortopedia degli ospedali di Rho, Garbagnate Milanese, Cinisello Balsamo. Per informazioni e iscrizioni: segreteria@abbaialuna.com Unico requisito aver compiuto i 18 anni.