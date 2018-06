Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Torna per il secondo anno consecutivo a Milano la solidarietà per il Nepal. Questa volta andrà in scena al Teatro Martinitt, il 7 giugno alle ore 21 : "SECONDO NOI LE DONNE… MUSICHE E PENSIERI PER IL NEPAL" Claudio Lupi e Policrome Khoròs cantano Gaber per le donne del Nepal è uno spettacolo musicale a favore di Apeiron Onlus, tratto dal collaudato spettacolo “Giorgio Gaber, sorpasso a destra”. Tutto il ricavato di questa serata unica e originale sarà destinato alla costruzione della nuova CASANepal, il centro di accoglienza per donne e ragazze vittime di violenza e discriminazione che Apeiron gestisce a Kathmandu, Nepal. Apeiron è un'associazione non profit che nasce con l’intento di crescere insieme al popolo del Nepal, dalla parte delle donne. L’associazione ha scelto di aiutare la parte femminile di questa società, che le umilia e le discrimina, perché crede fermamente che siano loro il cardine della vita. Lavorando per eliminare pregiudizi, abusi e violenze Apeiron mira a costruire alternative a modelli che sembravano non averne, sempre nel rispetto del luogo e della cultura a cui ci avviciniamo. E' possibile acquistare i biglietti anche attraverso il sito https://www.eventbrite.it. al percorso: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-secondo-noi-le-donne-musiche-e-pensieri-per-il-nepal-45854973460?aff=es2 Per maggiori informazioni si può scrivere all'indirizzo email info@apeirononlus.it