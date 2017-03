In occasione della Festa della Donna, presso il negozio Giussani é Casa di Via Pellegrino Rossi 80, verrà allestito dall' 8 al 18 Marzo un percorso fotografico dal titolo "Secret Light: Femminilità segreta" con le immagini fotografiche di Andrea Maia. Inoltre è in programma per sabato 11 marzo l'evento "Ci prendiamo cura di voi" in collaborazione con Remington e Profumeria Astesani di Affori, con prove trucco e styling.