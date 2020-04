Segnalazione gruppo di sostegno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

L'associazione Aspic, Associazione per lo Sviluppo Psicologico dell’Individuo e della Comunità, organizza il gruppo di sostegno per i professionisti sanitari (medici, infermieri, oss, addetti alle pulizie), che stanno attualmente fronteggiando l'emergenza Covid-19, negli ospedali, case di cura, RSA. Il gruppo si tiene in modalità online, è totalmente gratuito e si pone l'obiettivo di fornire uno spazio ed un tempo di ascolto e condivisione dei vissuti, al fine di supportare i professionisti - da un punto di vista psicologico - e di rispondere al senso di solitudine e fatica che in questo momento pervade gli operatori. Il gruppo sarà condotto da una psicoterapeuta e psicologa e da una psicologa tirocinante e counselor, nel totale rispetto di privacy e riservatezza dei partecipanti. Per ogni riferimento, in merito alla nostra associazione: http://www.aspicmilano.com/