Segnalazione numero di ascolto di emergenza

Avere a che fare con un'emergenza sanitaria come quella del coronavirus può provocare sensazione di isolamento, solitudine, estrema preoccupazione o confusione, con le abitudini e le routine saltate e le relazioni sociali drasticamente ridotte. Per questo, l'Associazione Aspic Milano ha deciso di attivare un numero telefonico di counseling per chi desiderasse supporto e ascolto. Il numero è attivo per tutto il territorio nazionale. Il servizio, totalmente gratuito, è rivolto a tutti coloro che sentano il bisogno di essere ascoltati e aiutati a trovare strategie per una buona gestione di comportamenti, pensieri ed emozioni. (Il servizio non fornisce nessuna diagnosi o consulenza in merito al virus, né alcuna indicazione medica). Il numero da chiamare è: 02 70006555. Risponderà un nostro operatore che invierà la persona ad uno dei nostri counselor disponibili. Per ogni riferimento rispetto alla scuola: http://www.aspicmilano.com/