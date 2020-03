Segnalazione risorse gratuite per bambini e scuole

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Open Minds, scuola di inglese di Milano, sin dall'inizio dell'emergenza coronavirus, sta creando e mettendo gratuitamente a disposizione decine di video-lezioni di inglese, basate sul programma scolastico delle scuole primarie e sui più' diffusi libri di testo. Le risorse sono messe a disposizione liberamente e gratuitamente su questa pagina a benefico delle famiglie e dei docenti. Le video lezioni e i suggerimenti di attività sono disponibili sia per essere linkati ai registri elettronici/piattaforme didattiche (come Edmodo, google classroom, etc) sia per essere scaricati e condivisi tramite padlet o altri supporti. Ci auguriamo, con questo gesto di solidarietà, di potere venire incontro ai bisogni dei docenti, che si stanno inventando "formatori a distanza "- i maestri elementari possono trovare in questi links del materiale realmente adatto all'avanzamento linguistico degli alunni e coerente con gli obiettivi curricolari. Inoltre, crediamo di potere essere una risorsa utile alle famiglie, che possono approfittare della pausa forzata per proporre ai bambini attività educative di qualità e arrivare ad un'acquisizione linguistica basata sull'immersione in risorse adeguate per contenuto e difficoltà. Vi saremmo enormemente grati se poteste segnalare questa nostra iniziativa, interamente solidale e gratuita. Si possono trovare le risorse qa questo link https://www.open-minds.it/blog/didattica-scuola-primaria/didattica-a-distanza--inglese-alla-scuola-primaria-1376, che viene costantemente aggiornato.