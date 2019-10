“Segni profondi”: le migliori xilografie dei partecipanti di lascalart youth artist contest all’auditorium “Piero calamandrei”

"Segni profondi" è il titolo della mostra che raccoglie le migliori xilografie dei partecipanti alla 2° edizione di LaScalArt Youth Artist Contest, iniziativa promossa da La Scala Società tra Avvocati e la sua Toogood Society, con il sostegno dell’associazione “Cento Amici del Libro” e della Campi 1898 - Tipografia in Monotype. Gli artisti in concorso si sono formati presso le principali Accademie d'Arte italiane. Una giuria di artisti, tipografi, docenti e appassionati di arte ha scelto le migliori xilografie di 8 artisti, selezionati in base al loro talento e alla loro capacità di distinguersi. Le opere saranno pubblicate in un’antologia che comprende le stampe originali, in bianco e nero, e le note biografiche dei loro autori.

Il vernissage – aperto al pubblico e al quale saranno presenti i giovani artisti – si terrà giovedì 17 ottobre alle ore 18.30 nell’Auditorium “Piero Calamandrei” di La Scala Società tra Avvocati (via Correggio 43, Milano). Seguirà un cocktail.

Nel corso della serata sarà assegnato a una delle opere presentate degna di nota il premio speciale della giuria “Cento Amici del Libro”. Il suo autore riceverà il libro d’artista “L’esilio delle due sponde” con le poesie del poeta siriano libanese Adonis, le acqueforti dell’artista Giovanni Soccol e un brano musicale del compositore Alessandro Ponti realizzato per celebrare l’80° anniversario dalla fondazione dell’associazione “Cento Amici del Libro”.

Affiancare i giovani di talento nel percorso di crescita, dedicando loro attenzione e dando importanza al loro lavoro, è da sempre uno dei principali obiettivi dello Studio. E questo è anche l'intento alla base del concorso LaScalArt Youth Artist Contest: valorizzare i giovani più talentuosi ed esaltare al contempo la tecnica dell’incisione xilografica.

La Scala Società tra Avvocati ha fondato la Toogood Society nel 2013 per avviare un progetto di formazione culturale, attenta non solo alla tecnica professionale ma, più in generale, alla crescita dell’avvocato come moderno intellettuale nella convinzione che solo un avvocato e, in generale un qualunque lavoratore, più stimolato culturalmente possa essere, non solo umanamente migliore, ma anche un professionista o un collaboratore più bravo.

Fanno parte della giuria, presieduta dall’avvocato Giuseppe La Scala: Elizabeth Aro (artista, Milano); Rodolfo Campi (tipografo, Milano); Edoardo Fontana (artista, Milano); Marco Memeo (artista, Torino); Sanja Milenkovic (artista, Milano); Laura Tirelli (presidente “Cento Amici del Libro”, Milano); Giovanni Turria (vice direttore, Accademia delle Belle Arti di Venezia); Franco Zabagli (filologo e artista, Gabinetto Vieusseux, Firenze).

I partecipanti all'evento saranno omaggiati di una copia del catalogo della mostra.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 18 ottobre al 20 novembre, da lunedì a venerdì, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17, secondo le disponibilità dell'Auditorium.