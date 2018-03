"Sei forte papà": il 17 marzo visita-gioco per famiglie al Museo di Storia Naturale

Sei forte papà, questo il titolo della visita-gioco per famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni, in programma sabato 17 marzo, alle ore 15:30, al Museo di Storia Naturale, in occasione dell'avvicinarsi della Festa del Papà (il 19 marzo).

Padri e figli potranno scoprire i loro analoghi nel mondo animale tra le sale del Museo. Al termine della visita animata, poi, i papà si cimenteranno in una sfida improbabile attraverso un'attività divertente. Prenotazioni: www.assodidatticamuseale.it.