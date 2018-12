Lo spettacolo "Sembrava danzare – Storia del pugile che sfidò Hitler" racconta la storia vera di Johann Trollmann.



Sotto il regime nazista, in un periodo in cui lo sport era utilizzato per propagandare i valori della purezza ariana, l’astro nascente del pugilato era Johann Trollmann. Combatteva in maniera non convenzionale, saltellando intorno all’avversario come in una sorta di danza, ma agli occhi dei nazisti aveva una macchia indelebile: l’essere di origini sinti.

Trollmann aveva una classe incredibile che lo portò in brevissimo tempo a diventare campione tedesco dei pesi medi. Dato che sul ring era nettamente il più forte, la federazione non trovò altro di meglio da fare, per sconfiggerlo, di penalizzarlo cambiando le regole del gioco.



Nelle situazioni estreme, solo chi ha coraggio può sopravvivere. O vincendo le avversità, o attraversandole con dignità, rimanendo saldi nei propri valori senza piegarsi a opportunismi e furbizie. Magari si viene spezzati, ma si perde a testa alta, da vincitori morali.

Questo fece Trollmann. In un impeto di ribellione quasi anarchica, sbeffeggiò l’ottusità della dittatura trionfante, e accettò la sua sorte, fino alla deportazione in un campo di concentramento, con la fermezza che solo le grandi persone possiedono.

_______________________________

CREDITI

Di e con Davide Verazzani



QUANDO

Sabato 19 gennaio ore 20.00 | Domenica 20 gennaio ore 19.00.



DOVE

Teatro Linguaggicreativi | Via Eugenio Villoresi, 26 20143 – Milano (MM2 Romolo)



BIGLIETTI

Intero: 15 euro

Allievi Scuola di Teatro Linguaggicreativi: 10 euro (esibendo la Tessera Linguaggicreativi)

Studenti under 26: 10 euro (esibendo tesserino scuola-università)

Over 65: 10 euro (esibendo carta d’identità)

Convenzionati: 12 euro



Prevendita su: Vivaticket



Tessera: per entrare agli spettacoli e concerti di Teatro Linguaggicreativi è obbligatorio essere in possesso della tessera associativa GRATUITA. Richiedila subito sul nostro sito o inviandoci una email a promozione@linguaggicreativi.it.



Info e Prenotazioni:

biglietteria@linguaggicreativi.it

0239543699 | 3274325900



Con il sostegno di C.L.A.P.Spettacolodalvivo



www.linguaggicreativi.it