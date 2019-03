Sabato 13 Aprile ad Inzago, in provincia di Milano, si terrà un corso di Etologia Equina con Rachele Malavasi, consulente in etologia e tecnico di base di Equitazione Etica - Scuola Etica di Relazione Umano-Equino.



Durante il seminario parleremo di come si struttura la società equina, dell'adolescenza dei cavalli, dell'origine delle sue emozioni anche a livello neurologico, e dello sviluppo del puledro...il tutto con il supporto della letteratura scientifica.



Se la situazione lo permette, potremo assistere ad una sessione di socializzazione fra cavalli e sicuramente osserveremo i cavalli per capirne la comunicazione.



Il tutto si svolgerà presso HT HorseBalance a.s.d. Una giornata da non perdere fra teoria e pratica...Prenotazione obbligatoria! RICORDA: prenotarsi per tempo garantisce lo svolgimento dell'evento!



Per info e costi:

info@etologiaequina.it