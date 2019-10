'In rosa', a Palazzo Pirelli la mostra fotografica gratuita

Una mostra fotografica gratuita e al femminile. È la proposta di Palazzo Pirelli, che fino al 25 ottobre ospiterà un'esposizione fotografica con 17 pannelli che ritraggono volti di donne.

La rassegna presentata in occasione del mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Ad essere immortalate nei bellissimi scatti insegnanti, impiegate, libere professioniste e casalinghe che raccontano la loro storia e la condividono, mostrando il loro volto, per trasmettere forza e coraggio a chi, come loro, si trova a camminare sul percorso complicato e doloroso della malattia.

La mostra, intitolata Semplicemente Donna e promossa dall'associazione Cuore di donna, raccoglie infatti immagini di persone che vivono o si sono trovate a vivere l'esperienza del tumore. L'obiettivo è quello di sensibilizzare i visitatori sul tema e promuovere la cultura della prevenzione.

Il percorso espositivo è ospitato nel foyer al piano terra del Grattacielo Pirelli, sede del Consiglio regionale, e ha tra gli obiettivi quello di promuovere attività di informazione e prevenzione, sollecitare confronti con le istituzioni e le agenzie sanitarie e rappresentare i diritti delle donne malate offrendo loro aiuto.