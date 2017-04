Sempresicura: il talk show sulla sicurezza di mamme e neonati, in Humanitas San Pio X

Posso mangiare sushi in gravidanza? E assumere farmaci? Piccoli interventi e anestesie locali sono da evitare necessariamente? Come mi accorgo che è iniziato il travaglio? Qual è la posizione più sicura per la nanna di mio figlio? E quali sono le regole per un suo sicuro trasporto in auto? In occasione della Festa della Mamma, Humanitas San Pio X organizza SempreSicura: talk show con gli specialisti dell'ospedale per parlare di sicurezza pre e post-parto, in collaborazione con Salvamento Academy. Sabato 13 maggio, dalle ore 10, ginecologi, neonatologi, ostetriche e anestesisti di Humanitas San Pio X, affiancati dai formatori di Salvamento Academy, affronteranno i tanti dubbi legati alla maternità: dagli stili di vita più corretti in gravidanza alla gestione sicura del travaglio, dalla posizione che il neonato dovrebbe assumere per la nanna alla sicurezza in auto, fino ai consigli per predisporre una casa a misura di bebé e alle manovre di disostruzione pediatrica. Come? Attraverso quiz della salute, momenti interattivi con il pubblico e prove pratiche. Dalle 13.30, su prenotazione, il Punto Nascita di Humanitas San Pio X aprirà le sue porte con visite guidate agli spazi dedicati alla maternità. Evento gratuito su prenotazione: www.sanpiox.net Per informazioni: humanitasmama@sanpiox.humanitas.it