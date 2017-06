Sensual metropolitan structure

Sensual Metropolitan Structures

mostra personale dell'artista Isabel Carafì



Opening giovedì 22 giugno 2017 ore 19.00

dal 23 giugno al 13 luglio 2017



La Hernandez Art Gallery è orgogliosa di aprire i propri spazi alle opere dell'artista argentina Isabel Carafì, un artista che alle spalle ha una lunga e attiva carriera nel campo dell'arte contemporanea internazionale.

Ha infatti esposto non solo in Italia dove risiede dal 1999, ma anche in America, Europa e Asia riscuotendo molto successo per la sua arte eterogenea e diversificata. Utilizza infatti un mix di tecniche miste che uniscono la fotografia al collage fino ad arrivare all'uso di carta pesta per la realizzazione di sculture di figure umane che popolano le sue creazioni. Da sfondo a questi personaggi vi sono riprodotte strutture architettoniche che l'artista ha osservato nei suoi tanti viaggi e da cui è rimasta colpita, per dare quel senso di realtà all'interno dei suoi mondi immaginati e surreali.



orari di apertura:

lunedì dalle 10.00 alle 16.00

da martedì al venerdì dalle 10.00 alle 19.00

(sabato e domenica solo su appuntamento)



Ufficio stampa:

hernandezartgallery@gmail.com

0267490252